اليوم السابع
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تشريح جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات لبيان سبب الوفاة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:52 م
تشريح جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات لبيان سبب الوفاة جثه_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة ، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات داخل شقته بالدقي ، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 
 
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المتوفي ، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
 
 
تبين من التحريات الأولية أن الشاب لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بالدقى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الدقى، وعثر على جثة شاب، تبين مفارقته الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

الطب الشرعى

النيابة العامة

أمن الجيزة

المخدرات



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