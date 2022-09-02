تركيب 60 كيلو متر "بلاط إنترلوك" بطرق وشوارع وحارات مدن الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت محافظة الأقصر من تركيب أكثر من 60 كيلو متر بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات بمدن الأقصر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير وتجميل المحافظة السياحية، حسبما أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأعد المركز الإعلام بديوان محافظة الأقصر إنفوجراف لعرض الإنجاز، حيث أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة وضعت خطة للحفاظ علي المظهر الجمالي للطرق والشوارع بتركيب بلاط "الإنترلوك"، وهو هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، ويتم تركيبه بطريقة التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالي المزخرف للطرق والشوارع التي يصعب رصفها، وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية.

وأضاف محافظ الأقصر، أن الإستعانة بالإنترلوك بدلاً من الرصف في الطرق الضيقة لاقى استحسان من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظرين، لافتاً إلي أنه تم الانتهاء من تركيب البلاط في الطرق والشوارع والحارات وفي القري والنجوع وفي المناطق الترفيهية والممرات وغيرها وبأشكال وألوان متعددة، وجار استكمال خطة تركيبة في الطرقات والشوارع المستهدفة في إطار خطة تزيين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية في المدن والقري والنجوع.

فيما يقول المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، ومدير مديرية الطرق والنقل السابق، أن شوارع وطرقات محافظة الأقصر شهدت خلال الفترة الماضية تركيب مساحات كبيرة من بلاط الانترلوك ففي مدينة الأقصر تم تركيبه في الطرق والشوارع والحارات الضيقة بمناطق الكرنك والعوامية والمنشية وفي الأماكن الترفيهية كالحدائق والمتنزهات والكورنيش والممرات وتفرعات الشوارع بإجمالي مساحات تجاوزت 60 كيلو متر، مشيراً إلي أن خطة تركيب الانترلوك للطرق والشوارع بالمحافظة بدأت في عام 2018 وتم خلال العام المالي 2018 / 2019 تركيب ما يزيد عن 30 كيلو متر في مدينة الاقصر، وفي العام المالي 2019 /2020 تم تركيب حوالي 15 كيلو متر من بلاط الانترلوك في طرق وشوارع وحارات مدينة الأقصر وفي العام المالي 2020 / 2021 تم تركيب أكثر من 7 كيلو متر في طرق الأقصر.