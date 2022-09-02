تراجع بورصة دبى بنسبة 0.59% بجلسة الجمعة..وصعود مؤشر "أبو ظبي"

كتب هانى الحوتى

تباينت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.59% خاسرًا 20.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3394.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.9 مليون سهم محققة ما قيمته 199.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4366 صفقة لـ32 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.51%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.91%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.

وزاد 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 3.65%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.51%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 9.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.1 مليون ورقة بقيمة 74.6 مليون درهم.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 ل سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.402% رابحًا 39.08 نقطة ليغلق عند مستوى 9751.97 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.991 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 153.3 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7932 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما تراجعت قطاعات التقديري للمستهلك، السلع الاستهلاكية، المواد الأساسية بنسبة 1.46%، 0.89%، 0.71%، على التوالي.

وقفز 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.03%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.69%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 2.22%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.87%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.78%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 287.7 مليون درهم.