صعود بورصة دبي هامشيًا بجلسة الجمعة.. وهبوط مؤشر فاداكس بنسبة 0.11%

كتب هانى الحوتى

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.09% رابحًا 2.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3201.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 35.3 مليون سهم محققة ما قيمته 94 مليون درهم من خلال تنفيذ 2541 صفقة لـ27 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجعت قطاعات السلع، والنقل، والتأمين، والبنوك بنسبة 8.32%، 1.31%، 0.64%، 0.31%، على التوالي.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 5.69%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.29%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.13%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 8.02%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.7 مليون ورقة بقيمة 29.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.37%.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.113% خاسرًا 10.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9177.83 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.871 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 164.1 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7881 صفقة.

وهبط قطاعا العقارات والصناعات ببورصة أبو ظبي بنسبة 1.18%، 0.27%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.51%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 11.43%، ثم سهم "شركة ايبيكس للاستثمار" بنسبة 3.84%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 2.7%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.76%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 3.17%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 319 مليون درهم.