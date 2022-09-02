تراجع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 94.50 دولار لبرنت و88.73 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

واصلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، تراجعها حيث سجل 94.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.73 دولار للبرميل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، أفضل طريقة للحد من عائدات موسكو من صادرات الطاقة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه ستتم مناقشة هذا الموضوع أوسع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها اتخذوا عددا من الإجراءات لتقليص واردات النفط الروسية، ومع ذلك، فإن موسكو "تواصل البحث عن أسواق جديدة" للمبيعات.

قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا بعد وقف خط أنابيب نورد ستريم 1، بسبب اجراء بعض الإصلاحات، مما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة وزيادة احتمالات الركود في بعض أغنى دول المنطقة.

وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إن نورد ستريم 1 ، أكبر مصدر للغاز لعميلها الرئيسي ألمانيا ، سيخرج عن الخدمة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وتخشى أوروبا من قيام روسيا بإطالة أمد التخفيض ردا على العقوبات الغربية المفروضة بعد حرب أوكرانيا واتهمت موسكو باستخدام إمدادات الطاقة "كسلاح حرب" ، الأمر الذي تنفيه الشركة الروسية ، مؤكدة أنها تجرى المزيد من الإصلاحات، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول المتضررة من إغلاق روسيا صنبور الغاز عن أوروبا، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسى ، وهو ما يرسم صورة معقدة للغاية في الوقت الذى بدأت فيه البلاد الاتجاه إلى الفحم مجددا بعد أن كانت تركته للحد من استخدام الكربون ولتحقيق هدف مكافحة تغير المناخ الأوروبى.