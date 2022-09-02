بايدن يكشف عن بورتريه باراك وميشيل أوباما بالبيت الأبيض الأربعاء المقبل

ريم عبد الحميد

يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل فى البيت الأبيض للكشف عن البورتريه الخاص بكل منهما فى تقليد اعتادت عليه واشنطن منذ سنوات طويلة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن أكثر من عقد مر منذ أن استقبل الرئيس أوباما وزوجته ميشيل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وزوجته لورا للكشف عن البورتريه الخاص بكل منهما فى البيت الأبيض ، كجزء من تقليد محبوب فى واشنطن تجاوز على مدار عقود السياسات الحزبية.

سيحيى جو وجيل بايدن هذا التقليد، بعد فجوة محرجة وشاذة فى سنوات ترامب، وسيستضيفان أل أوباما يوم الأربعاء للكشف عن البورتريه الخاص بهما أمام العشرات من الأصدقاء وأفراد أسرتهما والعاملين.

وتقول أسوشيتدبرس إن لوحتى ال أوباما لن تبدو مثل أى لوحة شخصية أخرى فى البيت الأبيض ، حيث أنهما اول رئيس أمريكى من أصل أفريقى وأول سيدة أولى من أصل أفريقى أيضا.

ويمثل الاحتفال أيضا أول زيارة لميشيل أوباما إلى البيت الأبيض منذ انتهاء رئاسة زوجها فى يناير 2017، والزيارة الثانية فقط لباراك اوباما. وكان باراك أوباما قد زار البيت الأبيض فى إبريل الماضى للاحتفال بالذكرى الثانية عشر لقانون الرعاية الصحية الذى وقعه فى عام 2010.

ووفقا للتقليد، فإن الرئيس الحال يستضيف سلفه، بصرف النظر عن الانتماء الحزبى، للكشف عن البورتريه، مثلما فعل كلينتون مع بوش الاب، وبوش الابن مع كلينتون، وأوباما مع بوش الابن. لكن الأمر توقف دون تبرير عندما لم يستضيف ترامب أوباما.