تحرير 8 محاضر متنوعة وتطهير 20 مسجدا بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، علي الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة تمت خلالها أعمال نظافة شملت الطريق الدائري نطاق الوحدة بالبنوان وعلى طريق "المحلة - دمرو" وأمام المصالح الحكومية والمدارس بميت الليث هاشم وأعمال نظافة ورش مياه على طريق المحلة المنصورة قطاع الوحدة بمحلة حسن وطريق شويقي سعد ببلقينا وطريق المحلة شبرابابل بنطاق وحدة شبرابابل والقرى التوابع للوحدة المحلية بدمرو، وعلى مدخل قرية سامول وأمام المجمع الحكومي وشارع الجلاء ومركز الشرطة بمحلة أبو علي وطريق "المحلة - دمرو" نطاق وحدات ميت الليت ومحلة حسن.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تم تحرير 8 محاضر متنوعة بمركز المحلة منهم محضرين نظافة و4 محاضر إشغال ومحضرين كمامة وتم تطهير وتعقيم 20 مسجد و3 مقرات وحدات محلية وعدد من المصالح الحكومية وإعدام 7 شيشة و8 كوب زجاجى.