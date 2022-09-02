اليوم السابع
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إنقاذ حياة طفل بالغربية لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرض زراعية فى زفتى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:10 م
إنقاذ حياة طفل بالغربية لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرض زراعية فى زفتى ثعبان - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية الصحة فى محافظة الغربية، إنقاذ حياة طفل بقرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بعد تعرضه للدغ ثعبان أثناء تواجده فى أرض زراعية.

 

واستقبل مستشفى زفتى العام الطفل "ه ل" البالغ من العمر 8 سنوات مصابا بلدغ ثعبان وتم تحويله إلى العناية المركزة لخطورة حالتة، ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ووضعه تحت ملاحظة الفريق الطبى المتخصص.

 

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الأعراض الذى حضر بها الطفل إلى المستشفى بالغة الخطورة وهى كالآتى " صعوبة البلغ واتساع حدقة العين وصعوبة التنفس وتوقف بعضله القلب وزرقة بالجسم" وعلى الفور تم عمل إنعاش قلب رئوى ووضع الطفل على جهاز تنفس صناعى لمدة 48 ساعة واعطائه المصل اللازم والأدوية اللازمة، إلى أن استقرت الحاله الصحية للطفل وفصلة من على جهاز التنفس الصناعى.

 

كما تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبى المعالج وإدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد الجوهرى والدكتور عاطف عبد العال رئيس قسم الأطفال والدكتور حنان عقل أخصائى عناية الأطفال وجميع العاملين على تقديمهم الخدمه الطبيه المتميزة وإنقاذهم لحياه الطفل.

 


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