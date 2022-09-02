بورسعيد تنتهى من الاستعدادات الخاصة لاستضافة بطولة الشركات فى دورتها 55

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أتمت كافة الترتيبات والاستعدادات لتنظيم بطولة الجمهورية للشركات فى دورتها الـ55 والتى تحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات السابق، والتي يتم افتتاحها مساء اليوم.

وأوضح محافظ بورسعيد، فى تصريحات له، أن القطاع الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظراً لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

وكان اللواء عادل الغضبان وجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة، والتي تضم أكثر من 22 ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية، وكثفت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال البطولة، للحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد مع رفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم للخروج بالبطولة بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.