وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن شخصا سافر مؤخرا إلى غرب أفريقيا تم تشخيص إصابته بسلالة مختلفة من الفيروس، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة ليفربول الملكية.

وأشارت القناة إلى أنه جاري حاليا تعقب المخالطين للحالة المصابة لتحديد ما إذا كان هناك حالات أخرى أم لا.

يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.