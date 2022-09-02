اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العاهل السعودي وولي العهد يعزيان بوتين

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:00 ص
العاهل السعودي وولي العهد يعزيان بوتين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز
وكالات

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قدم كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

وقال العاهل السعودي: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرجييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء".

كذلك بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء مماثلة لبوتين ولأسرة الفقيد.


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