الرعاية الصحية بالأقصر تعلن نجاح تفعيل الميكنة والتحول الرقم فى 7 مستشفيات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح الهيئة فى الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة والتحول الرقمى داخل 7 مستشفيات و54 وحدة ومركز لطب الأسرة فى شتى أرجاء المحافظة، وذلك ضمن المحاور الاستراتيجية لدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، والتي ترتكز على محورين أساسيين هما (البنية التحتية المعلوماتية، وتطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل)، وذلك بجميع محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تشمل محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"حتى الآن، وستمتد لتشمل باقي محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تباعًا.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن التحول الرقمي يسهم فى الربط بين جميع الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطن داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة والمستشفيات بالمحافظات سواء ببورسعيد أو الأقصر أو الإسماعيلية، وهو ما يضمن حفظ جميع بيانات المرضى على الملفات الإلكترونية الخاصة بهم، ويسهم في عمل سجل طبي إلكتروني يحتوي على التاريخ المرضى لكافة المنتفعين.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرعاية الصحية أعلنت الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة والتحول الرقمي بالعيادات الخارجية لـ 20 مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية ب 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، كما تم الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة والتحول الرقمي داخل 122 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بـ 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء».

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه من خلال هذه التطبيقات يتم تحقيق عملية الربط الآلي داخليًا بين أقسام المستشفيات وكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وخارجيًا من خلال إجراء العمليات التشغيلية البينية بين هيئة الرعاية الصحية بصفتها هي الهيئة المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل بصفتها هي ممول الخدمة، مشيرًا أن منظومة التحول الرقمى وميكنة الخدمة وكذلك التطبيقات المميكنة التي تم استحداثها داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة، تُسرع من وتيرة العمل وتجعل البيانات أكثر دقة وتحديدًا، بما يسهم فى دعم المنظومة الرقمية المميكنة لمشروع التأمين الصحى الشامل ككل.



نجاح تفعيل الميكنة والتحول الرقم فى 7 مستشفيات