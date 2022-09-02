الرئيس الأمريكي: لا أعتبر كل أنصار ترامب تهديداً لأمتنا

كتب عبد الوهاب الجندى

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن جميع أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لا يشكلون تهديداً للأمة، وأضاف بايدن خلال كلمة له، أن "أي شخص يدعو إلى استخدام العنف، أو يفشل في إدانته، فإنه يمثل تهديداً للديمقراطية".

كما أعلن الرئيس الأمريكي، عن تمويل إجمالي قدره مليار دولار لمشاريع التنمية الاقتصادية الإقليمية في 24 ولاية مختلفة.

وقال بايدن: نحتفل اليوم بالتوقيع على برنامج الإنقاذ الأمريكي، ونسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ 50 عاما ونرى مؤشرات على بدء تراجع التضخم".