اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

التيار الصدري يطرح أربع نقاط لحل أزمة العراق أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:00 ص
التيار الصدري يطرح أربع نقاط لحل أزمة العراق أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرح حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أربع نقاط جديدة، أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال في بيان صحفي: "نقترح على القائد العام للقوات المسلحة وحافظا على هيبة الدولة وإنهاء تواجد الميليشيات في الأماكن الحساسة في الدولة، تغيير مسؤول الحشد الشعبي فالح الفياض لأنه متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحشد المجاهد، كما أنه لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وهو غير مؤهل لهذا المنصب".

وأضاف: "استصدار أمر حازم وشديد بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، وإخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة، فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة، فضلا عن باقي المؤسسات ولاسيما القضاء والضغط عليه".

وتابع: "كما نقترح إبعاد الحشد الشعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظا على سمعة المجاهدين الأخيار، فهناك من يتعمد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العنف والتجارة والتهريب وغير ذلك، ودعم المجاهدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العسكرية والأمنية واللوجستية ويفتقدون أبسط المقومات".


متقدى الصدر

العراق

اخبار العراق

حكومة العراق

بغداد

التيار الصدرى



الموضوعات المتعلقة

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. تايوان تطلب الجيش التصدي لتوغل الطائرات الصينية.. مقتدى الصدر يطالب بتعويض أسر ضحايا المظاهرات.. أوكرانيا: روسيا نقلت 5000 من عناصر فاجنر لخطوط القتال

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 ص

مقتدى الصدر يطالب السلطات العراقية بتعويض أسر ضحايا المظاهرات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:55 م

القاتل والمقتول فى النار .. زعيم التيار الصدرى يدعو أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.. مقتدى الصدر: أعتذر للشعب العراقى.. والعنف والقتل ليس ثورة.. ويؤكد: الوطن أصبح أسيرا للعنف والفساد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:08 م

مقتدى الصدر: أعتذر للشعب العراقى ..والعنف والقتل ليس بثورة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:50 م

مقتدى الصدر عن الأحداث الجارية فى العراق: القاتل والمقتول فى النار

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة