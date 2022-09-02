التدخين وبعض الأدوية أبرز أسباب تساقط الشعر

كتبت فاطمة ياسر

تساقط الشعر مشكلة تسبب الأرق والتوتر الشديد لدى الشخص الذى يعانى منها، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline، نستعرض أبرز الأسباب التى يجب توخى الحذر منها للحد من مشكلة تساقط الشعر ، ومنها:



- الأدوية الخاصة بعلاج حب الشباب تناول الأدوية الخاصة بعلاج حب الشباب وأيضا العلاجات الغنية بفيتامين أ، وأدوية الاكتئاب والتهاب المفاصل، وارتفاع ضغط الدم، جمع هذه العلاجات قد تكون من أسباب تساقط الشعر.



- بعد الولادة تتعرض النساء لفقدان كميات كبيرة من الشعر، بسبب نقص الفيتامينات، لذا يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد من العناصر الغذائية المهمة للحامل.



- نقص نسبة الحديد فى الجسم من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر نقص نسبة الحديد في الجسم، لذا يجب قياس نسبته، لأخذ العلاجات المعوضة لنقصه وتناول الأطعمة الغنية به كالعسل الأسود والبنجر وغيرها من الأطعمة، ويجب أن تعلم بأن نقص الحديد يتسبب في ضعف الأظافر، ويعرضك لضيق التنفس، بالإضافة إلي الضعف العام بالجسم، وأيضا زيادة ضربات القلب.

- التوتر والإجهاد من المشاكل التي تؤثر على الجهاز المناعي في الجسم، ويترتب علي ذلك ضعف الشعر، والتعرض لتساقطه.