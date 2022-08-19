أسباب تساقط الشعر عند النساء.. أبرزها التوتر وفقر الدم

كتب - حسام الشقويرى

من الطبيعى أن تفقد ما يصل إلى 100 شعرة فى اليوم، لكن امرأة واحدة من بين كل 3 تفقد أكثر من ذلك، والكثير من الأشياء يمكن أن تكون مسئولة، بما فى ذلك الهرمونات والأدوية والتوتر وحتى عادات التصميم الخاصة بك، وعادة ستنمو خصلاتك مرة أخرى بمجرد مرور الحدث المسبب، حسبما نشر موقع webmd.

تساقط الشعر الأنثوى

ربما سمعت عن الصلع الذكوري النمطي، الذى يصيب أكثر من 21 مليون امرأة في الولايات المتحدة، حيث يولدن بالنسخة الأنثوية من هذه الحالة، ويطلق عليه أيضًا الثعلبة الأندروجينية، وهو السبب الرئيسي لتساقط الشعر لكلا الجنسين.

عند الرجال يميل الشعر إلى الترقق عند الصدغ ويمكن أن يجعله أصلع، وعند النساء يبدأ عادةً في الجزء العلوي من الرأس، ويمكن أن تبدو مثل شجرة عيد الميلاد ذات الأغصان الرقيقة، وتسمى الصلع الأنثوي النمطي، لكن نادراً ما يفقد النساء شعرهن بالكامل ويعطي فروة رأسهم نظرة شفافة، و يبدأ عادةً في منتصف العمر بعد سن الأربعين ، وأحيانًا قبل ذلك .

الهرمونات

تجد الأمهات الجدد أحيانًا شعرهن يتساقط في كتل، ويلقين اللوم على انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد الولادة، وينمو الشعر عادة عندما تتساوى الهرمونات وانقطاع الطمث هو سبب هرموني آخر لتساقط الشعر المؤقت.

حالات طبية أخرى

يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة على وجود مرض، ويمكن أن يحدث أيضًا بعد المرض أو العلاج ويشمل :

أمراض الغدة الدرقية

فقر الدم (انخفاض الحديد في الدم )

السعفة ، والتي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر ويمكن أن تسبب الصلع

عدوى أو ارتفاع في درجة الحرارة

العلاج الإشعاعي والكيماوي للسرطان

مرض مناعي ذاتي يسمى داء الثعلبة

تندب الثعلبة

داء السكري

حبوب منع الحمل ، مميعات الدم ، وبعض المنشطات

في معظم الأحيان ، يكون تساقط الشعر مؤقتًا وينمو مرة أخرى.

ضغط عصبى

قد يكلفك اضطراب كبير فى حياتك، مثل الوفاة أو الطلاق أو البطالة، جزءًا من شعرك ويمكن أن تؤدى الصدمة المفاجئة أو المرض إلى حالة تسمى تساقط الشعر الكربي، ويمكن أن تتساقط كمية كبيرة من شعرك أثناء تمشيطه أو غسله.

ويمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى دفع بعض الأشخاص إلى نتف الشعر من رؤوسهم وحواجبهم وأماكن أخرى، ويطلق عليه هوس نتف الشعر، وهو وسيلة لتخفيف التوتر والإحباط والمشاعر الأخرى غير المريحة.