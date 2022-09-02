اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:37 م
أكرم القصاص
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التخطيط: 44 مليار جنيه تكلفة تطوير الأسواق غير المخططة البالغة 1105 أسواق

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:00 م
التخطيط: 44 مليار جنيه تكلفة تطوير الأسواق غير المخططة البالغة 1105 أسواق ارشيفيةـ اسواق عشوائية
كتبت أسماء أمين

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يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واحدا من اهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها .

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انه تم تطوير 20 سوقاً عشوائيا يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة.

وأشار التقرير إلى أنه يصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.

وخصصت وزارة التخطيط حجم استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.

 

 


الاسواق العشوائية

المشروعات القومية

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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