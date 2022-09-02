البحوث الفلكية: انتهاء الصيف 23 سبتمبر غير صحيح دائما ومرتبط بدوران الأرض

كتب محمد شعلان

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن بداية الفصول فلكيا تعتمد على دوران الأرض حول الشمس، وخلال يوم 23 سبتمبر تكون الأرض فى النقطة التى ينتهى فيها فصل الصيف ويأتى فصل الخريف وهذا غالبا صحيح ومرتبط بدوران الأرض حول الشمس.

وأوضح الدكتور اشرف شاكر، فى مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن انتهاء فصل الصيف فعليا يكون فى 23 سبتمبر ولكن هذا الانتهاء غير صحيح دائما لأن الأرض تلف حول الشمس مرة كل 365 يوم والأرصاد الجوية يكون لها حسابات معقدة أخرى قد تؤدى إلى تأخر انتهاء الفصل الموسمى أسبوعين أمام أو خلف.

وتابع: "تحديد انتهاء الموسم أو الفصل يعتمد على عوامل معقدة مرتبطة بالتلوث والنشاط الشمسى ونسبة ثانى أكسيد الكربون، ولكن فلكيا الأرض بتلف حول الشمس زى الساعة لكن الأرصاد الجوية بيحصل لها إزاحة"، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تتطلب مننا نعمق دراستنا خاصة وأن هذه التغيرات ليست متعلقة بالتلوث الصناعى فقط.