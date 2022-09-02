اليوم السابع
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الاستخدامات التجارية للمركز القومى وتكنولوجيا الاشعاع بـ"الطاقة الذرية".. تعرف عليها

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 07:00 ص
الاستخدامات التجارية للمركز القومى وتكنولوجيا الاشعاع بـ"الطاقة الذرية".. تعرف عليها محول كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن التطبيقات التجارية لوحدة المعجل الاليكتروني بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية ، وهى كالاتى:
 
1- تعقيم كابلات الكهرباء المصنعة فى مصر باستخدام الإشعاع لتحسين الخواص الخارجية ، لزيادة  عمرها الافتراضي و جودتها و يجعلها تتحمل درجات حرارة مرتفعة جدا ولا تنصهر وبالتالى تجنب حوادث الكهرباء الناتجة عن انفجار الكابل بسبب تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة جدا.
 
2-معالجة المطاط وتعديل خواص البوليمر.
 
3-معالجة وتعديل خواص عزل الأسلاك والكابلات.
 
4- تعقيم المعدات الطبية والمنتجات الغذائية.
 
5-معالجة أشباه الموصلات.
 
6-التصوير الطبى وعلاج السرطان.
 
7- تنظيف غازات المداخن الصناعية على سبيل المثال، غاز عادم الاحتراق الناتج في محطات الطاقة.
 
8- تنقية المياه.
 
9-فحص البضائع.
 
10-إنتاج النظائر المشعة.
 
11-معالجة وتعديل خواص عزل الأسلاك والكابلات.
 
12-منتجات الأسلاك والكابلات المتخصصة يتم تركيبها في بيئات وظروف عمل استثنائية حيث تتعرض الي درجات حرارة مرتفعة وأحيانًا اخري شديدة البرودة أيضًا، كما انها يجب أن تعمل في ظروف عدوانية كيميائيًا وصعبة ميكانيكيًا ،  الحل  الامثل  لهذه التطبيقات الصعبة هو الربط المتشابك للبوليمرا ت )crosslinking(  باستخدام  الحزمة الإلكترونية، ، والذي يستخدم على نطاق واسع في مجال كابلات السيارات وبالأخص في الوقت الراهن في كابلات  السيارات الكهربائية  حيث  يمكن للشركات  التي تستخدم هذه التقنية  التأكد من أنها ستفي بالمعايير   العالمية المطلوبة لقطاع سوق السيارات.
 
و ويقدم مركز الخدمات التشعيعية  خدمات للشركات التي تعمل في المجالات التالية:
 
1- شركات الكابلات الكهربائية.
2- شركات وصلات ونهايات الجهد المتوسط والجهد منخفض.
3- شركات العبوات الدوائية والصيدلانية. 4-شركات مستلزمات معامل التحاليل الطبية.
 
 
 

الطاقة الذرية

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

هيئة الطاقة الذرية



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