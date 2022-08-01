الطاقة الذرية تدرب 1700 طالب جامعى على الاستخدامات السلمية للهيئة

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، أن البرنامج الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية بموقعي مدينة نصر وإنشاص، لحوالى 1700 طالب وطالبة من 17 جامعة حكومية، بينها 10 جامعات خاصة وأهلية.



وأوضحت الدكتورة هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، أن الهيئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 تستضيف هذا العدد الكبير من طلبة وطالبات الجامعات المصرية حيث يتم تنظيم برنامج تدريبي متخصص لكل تخصص على حدة، وتتنوع تخصصات الطلبة ما بين "الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، والآداب"، كما يشمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.



وبدأت أول البرامج بمركز تكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر، حيث تم التدريب بقسم البحوث الإشعاعية لكيمياء البوليمرات لعدد تسعة وعشرين طالب وطالبة من طلبة كليات العلوم بجامعات "القاهرة، عين شمس ، الأزهر فرع أسيوط، وبني سويف". حيث استمر التدريب يومياً على مدار أسبوعين كاملين.



وقالت الدكتورة غادة عادل رئيس القسم بأن البرنامج التدريبي شمل 3 محاور رئيسية، حيث قامت بشرح المحور الأول والذي يشمل طرق تحضير البوليمرات باستخدام تقنيات الإشعاع ومميزاتها، أما المحور الثاني فشمل كيفية دراسة خواص البوليمرات بالطرق التقنية المختلفة.



وشملت المحور الثالث تدريب عن التطبيقات المختلفة للبوليمرات حيث قدمت الدكتورة أماني إسماعيل عرضاً عن التطبيقات الطبية المختلفة وكيفية توظيف خواص المواد البوليمرية لخدمة الاستخدامات الطبية.



وشمل التدريب العملي تقديم من الدكتور إيهاب زكريا عن إعادة تدوير المخلفات البوليمرية واستخدامتها في التطبيقات المختلفة ثم أصطحب الطلبة للتدريب العملي على كيفية الخلط واستخدام المكبس الحراري، كم تم عرض جميع المنتجات البوليمرية التى تم إنتاجها بمعامل المركز وتداولها بالسوق المحلى مثل مواد الطلاء ذات الخواص الخاصة ومثبتات تربة وحوائط وأسقف مختلفة.



كما شمل برنامج التدريب زيارة وحدة التشعيع الجامي ووحدة تشعيع الحزم الإلكترونية والمعامل المركزية والتعريف بالأجهزة التى يتم استخدامها في دراسة الخواص المختلفة للبوليمرات مع شرح لفكرة عمل كل جهاز وكيفية استخدامه.

وشمل التدريب العملي قيام الطلبة عملياً بتحضير افلام بوليميرية ذات أصل حيوي لتكون صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الإشعاع في التحضير، وذلك عن طريق التشعيع بالحزم الإلكترونية وتابعوا بأنفسهم دراسة خواص الأفلام المحضرة بالتقنيات المختلفة على الأجهزة .



ومن جانبه، قال الدكتور شريف الجوهري المستشار الاعلامي للهيئة، بأن هذا التدريب الصيفي الذي يتم تنفيذه حالياً يعد الأكبر في مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك من الطلبة والطالبات وعدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المشاركة، بالإضافة إلى التنوع المكاني حيث يشارك في التدريب طلبة وطالبات من جميع محافظات مصر، وأن الهيئة بجميع قيادتها وعلمائها وإدارتها الفنية والإدارية يقومون بدعم هذا البرنامج. كما أكد على أهمية ودور الهيئة القومي والحيوي في بناء الخبرات والكوادر وتأهيل الشباب في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



و أوضح الجوهرى، أن هذا البرنامج يدل على أهتمام ووعي الشباب المصري بالجامعات بأهمية دراسة التخصصات العلمية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الوقت الحالي والمستقبل. وأن مجالات العمل بسوق العمل المصري يتجه مرة أخرى ويدعم العمل في المجالات المختلفة للطاقة الذرية سواء في "الصناعة، الزراعة، الصيدلة، الطب والهندسة" خاصة في ضوء مضي الدولة في البرنامج النووي المصري لانتاج الكهرباء ودعم الدولة لأنشطة هيئة الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



