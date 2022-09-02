وقال فيرنانديز، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الجمعة، إن "هذا الشخص قام بتصويت السلاح باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها .. ويجب تحليل الوضع من جانب الشرطة ومعرفة دوافع هذا الشخص"، مضيفا أن الرجل الذي لم يطلق النار، واقترب من كيرشنر وسط حشد كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ومن أجل طلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.



من جهته، علق الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على هذا الهجوم، معتبراً أنه أخطر حادث تشهده البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية .. كما كشف أن المهاجم كان لديه 6 رصاصات في مسدسه.

