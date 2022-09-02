افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 2 مليون و460 ألف جنيه فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى "الصحية والتثقيفية والتعليمية" التى تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز " أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور وأبو المطامير" بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " آيات الاعتبار فى القرآن الكريم، وأكدت خطبة الجمعة أن المتأمل فى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه قد حث على إعمال العقول بالاعتبار والتدبر والتأمل، وأولى ذلك عناية خاصة بل جعله من أجلّ العبادات وأفضل الطاعات.