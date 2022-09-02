"وقاية النباتات" ينفذ برنامجا تدريبيا عن المكافحة المتكاملة لآفات النخيل بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة دورة تدريبية تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء و آفات النخيل في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لمركز البحوث الزراعية بتنظيم دورات يشارك فيها المزارعون والمهتمون بثروة مصر من النخيل و تكليفات الدكتور محمد سليمان بنقل أحدث الخبرات البحثية والعلمية لتطبيقها على أرض الواقع في مكافحة آفات النخيل.

قال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن الأنشطة التدريبية التي ينظمها المعهد للعاملين بقطاع النخيل بجمهورية مصر العربية من خلال الاتصال المباشر مع المزارعين في أماكنهم للإهتمام بالعمليات الفنية و ملاحظة أهم الآفات التي تؤثر بصورة مباشرة على ثروتنا من النخيل وعلى جودة الثمار و كمية المنتج.

وأشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية عن أهم برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل و طرق الكشف المبكر ومظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية الوقاية منها و مكافحتها. كما شمل البرنامج على يوم حقلي تم فيه التعرف على أحدث طرق فحص النخيل لتحديد الإصابة بالٱفات ومعرفة درجات الإصابة و إجراء عملية المكافحة تبعا لذلك.

وأضاف عبد المجيد أن التدريب النظري و اليوم الحقلي تم تنفيذه بمركز رشيد حيث يُعتبر من أكبر مناطق تركز زراعات النخيل بمختلف الاصناف وتحت رعاية المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

ومن جانبه قال الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن الدورة تناولت العمليات الوقائية و التخلص من الفسائل و النخيل المصاب بالآفات للحد من تطورها و إنتشارها و حدوث خسائر إقتصادية في المنتج نتيجة لذلك.

حاضر في الدورة نُخبة متميزة من أساتذة المعهد المتخصصين في مجال مكافحة آفات النخيل و أستهدفت المرشدين و المهندسين الزراعيين فضلا عن صغار المزارعين وبعض المستثمرين والمهتمين بزراعة النخيل.