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ارتفاع أعداد الضحايا فى حادث أتوبيس السويس إلى 8 وفيات و43 مصابا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:59 م
ارتفاع أعداد الضحايا فى حادث أتوبيس السويس إلى 8 وفيات و43 مصابا الحادث
السويس ـ فرثيق المحافظات

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أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن ارتفاع أعداد الضحايا في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس العين السخنة ناحية الجلالة إلى 8 وفيات.

كان  وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي رقم يحمل لوحات س أ د 182 ناحية العين السخنه كان في طريقه إلى أحد القري السياحية.

علي الفور تم توجيه 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

وارتفع عدد الضحايا فى الحادث إلى 8 أشخاص بينما بلغ عدد المصابين 43 مصاباً.

وتابع الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرف على مستشفي السويس العام إجراءات تسكين الحالات المصابة جراء الحادث.


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