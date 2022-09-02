ارتفاع أعداد الضحايا فى حادث أتوبيس السويس إلى 8 وفيات و43 مصابا

السويس ـ فرثيق المحافظات

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن ارتفاع أعداد الضحايا في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس العين السخنة ناحية الجلالة إلى 8 وفيات.

كان وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي رقم يحمل لوحات س أ د 182 ناحية العين السخنه كان في طريقه إلى أحد القري السياحية.

علي الفور تم توجيه 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

وارتفع عدد الضحايا فى الحادث إلى 8 أشخاص بينما بلغ عدد المصابين 43 مصاباً.

وتابع الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرف على مستشفي السويس العام إجراءات تسكين الحالات المصابة جراء الحادث.