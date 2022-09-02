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مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 فى انقلاب أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:05 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 فى انقلاب أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس
السويس - فريق المحافظات

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 50 شخصا في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس - العين السخنة، وتلقي الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب اتوبيس سياحي رقم يحمل لوحات س أ د 182 ناحية العين السخنة كان في طريقه إلى أحد الشواطئ.
 
على الفور، تم توجيه 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين، وبلغ عدد الضحايا فى الحادث 5 ، بينما بلغ عدد المصابين 50 مصاباً.
 
ورفعت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في الحادث.
 
وتابع الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرف على مستشفي السويس العام إجراءات تسكين الحالات المصابة جراء الحادث.
 
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (1)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (1)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (2)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (2)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (3)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (3)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (4)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (4)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (5)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (5)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (6)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (6)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (7)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (7)

حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (8)
حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس (8)

 


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