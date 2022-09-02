اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال من شباب قرية شباس الشهداء للتبرع بالدم في مبادرة 20 دقيقة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:25 م
إقبال من شباب قرية شباس الشهداء للتبرع بالدم في مبادرة 20 دقيقة إقبال من شباب قرية شباس الشهداء للتبرع بالدم
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيراً على حملة للتبرع بالدم، نظمتها مديرية الصحة، بالتعاون مع شباب القرية، ضمن مبادرة "20 دقيقة تنقذ حياة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور مدير إدارة بنوك الدم.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لشباب قرية شباس الشهداء، على التوافد الكبير على الحملة للتبرع بالدم، مؤكداً أن شباب القرية والمحافظة حريصون على المشاركة المجمعية، في كافة المجالات، موجها التحية للأطقم الطبية المعاونة، والعاملين المشاركين في الحملة ببنك دم دسوق، داعيا شباب المحافظة بالتبرع بالدم لإنقاذ المرضى، والمصابين.

 

اثنان من المتبرعين بالدجم
اثنان من المتبرعين بالدجم

 

أحد المتبرعين بالدم بقرية في حملة
أحد المتبرعين بالدم بقرية في حملة

 

تبرع شباب قرية بكفر الشيخ بالتبرع بالدم
تبرع شباب قرية بكفر الشيخ بالتبرع بالدم

 


كفر الشيخ

حملة تبرع بالدم

محافظة كفر الشيخ

قرية

شباس الشهداء

دسوق

مشاركة مجتمعية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة