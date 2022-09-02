إقبال كبير من المصطافين على شواطئ بلطيم وانتشار 70 منقذا بطول الشواطئ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

توافد عدد كبير من أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، إضافة لتوافد عدد كبير من محافظات القاهرة والدلتا، لقضاء الإجازة بمصيف بلطيم، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذى يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ، وتواجد 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي " موتوسيكل مائي " و 3 لنشات بحرية ، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.



انتشار الباعة على الشاطئ



توافد كبير للمصطافين



جانب من التوافد على شواطئ المصيف



رحلة اليوم الواحد تميز مصيف بلطيم يوم الجمعة



زحام بسبب رحلات اليوم الواحد



متابعة حملات النظافة