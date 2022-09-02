اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:37 م
أكرم القصاص
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إقبال كبير على الأنشطة الصيفية بمساجد الإسكندرية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:36 م
إقبال كبير على الأنشطة الصيفية بمساجد الإسكندرية الأنشطة الصيفية بمساجد الإسكندرية
الإسكندرية اسماء على بدر

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تواصل مساجد الإسكندرية استقبال الأطفال، ضمن النشاط الصيفى الذى أطلقته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

ويذكر أن الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية قام بجولة تفقدية للأنشطة الصيفية والدعوية بعدد من مساجد الإسكندرية، واختتم جولته بمتابعة مسجد حاتم بسموحة .

وكرم الطلاب المتميزين من الملتحقين بالنشاط الصيفي بالمسجد وسط حضور جماهيري مكثف معربًا عن مدى سعادته لما رأه من نبوغ وتفوق ملتحقي البرنامج وقد كرم عددا من الطلبة المتميزين والمتفوقين بالبرنامج.


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