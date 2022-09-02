اليوم السابع
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إقبال على معرض "كلنا واحد" بمطوبس لتوفير الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:24 م
إقبال على معرض "كلنا واحد" بمطوبس لتوفير الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية جانب من المعرض
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد معرض "كلنا واحد" بمدينة مطوبس، توافد عدد كبير من المواطنين، لشراء الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية، والأحذية، استعدادا للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

وتفقد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، المعرض للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين، تصل لـ30%.

جانب من توافد الاهالي
جانب من توافد الاهالي

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

تنوع الملابس
تنوع الملابس

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

توفير كافة الملابس
توفير كافة الملابس

 

اقبال على شراء الملابس
اقبال على شراء الملابس

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