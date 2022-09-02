إقبال على معرض "كلنا واحد" بمطوبس لتوفير الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد معرض "كلنا واحد" بمدينة مطوبس، توافد عدد كبير من المواطنين، لشراء الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية، والأحذية، استعدادا للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتفقد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، المعرض للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين، تصل لـ30%.



جانب من توافد الاهالي



جانب من المعرض



تنوع الملابس



جانب من المعرض



توفير كافة الملابس