"تضامن كفر الشيخ" تنظم ندوة لشرح برنامج فرصه لمستفيدى تكافل وكرامة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، ندوة تعريفية لشرح برنامج فرصه الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدى تكافل وكرامة، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، يأتى ذلك فى إطار استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها فى الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية.

قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن برنامج تكافل وكرامة يوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية. وبرنامج فرصة يمكنهم ويؤهلهم للحصول على فرص عمل كريمة، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة وضعت مكافحة الفقر هدفاً منفرداً وجارى متابعة تقدم هذا الهدف على مستوى العالم بشكل دورى، ومصر من الدول التى وقعت والتزمت بالمساهمة فى تحقيق هذه الأهداف، ومكافحة الفقر من خلال برامج تمكين اقتصادى واجتماعى، تأتى ذلك من خلال توجيهات القيادة السياسية وأولويات الحكومة المصرية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج يستهدف كل فئات المجتمع من القادرين والراغبين على العمل، كذا المستفيدون من تكافل وكرامة، وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم من الباحثين عن فرص عمل، كذلك السيدات والشباب الباحثين عن عمل، موضحاً الخدمات التى تقدمها وحدة التدريب والتوظيف والتى شملت تقديم خدمة الاستشارات المهنية والدعم اللازم للباحثين عن فرص عمل، وتقديم حزمة تدريبات فى مجالى المهارات الحياتية، ودعم جهازية العمل.

جاء ذلك بحضور المسيرى إسماعيل محمد، مدير عام الإدارة، مصطفى صبرى مسئول نقل الأصول فى برنامج فرصة، والدكتورة نسمة عبدالحليم، مسئولة التدريب ببرنامج فرصة، أحمد ابوزيد، مسئول المتابعة ببرنامج فرصة، ومحمد محمود سليمان، رئيس قسم الجمعيات بالإدارة.



جانب من ندوة تضامن كفر الشيخ



ندوة لتضامن كفر الشيخ



شرح برنامج فرصة بتضامن كفر الشيخ