إصابة 6 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بمدينة أخميم الجديدة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت مدينة أخميم الجديدة بجوار محطة الكهرباء دائرة مركز أخميم، وقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق يستقله عدد من العمل، نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى ووضعهم تحت الرعاية الطبية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من محطة كهرباء مدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب تروسيكل على الطريق بمدينة أخميم الجديدة مما نتج عنه إصابة محمد حسن محمد 35 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومحمد محمد بخيت 39 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإبراهيم محمد عطالله 52 سنه باشتباه كسر بالترقوه اليسرى، وأحمد حسن على 25 سنة بكسر مفتوح متهتك بالساق اليسري، وصابر محمد بخيت 39 سنة باشتباه كسر بالساق اليسري، وعلى إبراهيم محمد 12 سنة باشتباه كسر بالساق اليسري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره والتحفظ على التروسيكل محل الحادث وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق.