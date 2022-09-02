اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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إصابة مواطن فى مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات الجيرة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:43 م
إصابة مواطن فى مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات الجيرة مشاجرة ــ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطن فى مشاجرة بمساكن دمو بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع مشاجرة بمساكن دمو بجوار مدرسة خاصة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان وتبين أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وسافرت عن إصابة ناصر م ق 50 سنة مصاب باشتباه كدمات وسحجات، وتم نقله لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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