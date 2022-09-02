المالية: نحرص على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بالمحافظات

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بالفيوم غدًا السبت قصة نجاح التجربة المصرية فى العمل على زيادة إشراك المواطنين فى آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعى، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم فى صنعها.

ذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقى عن «الموازنة التشاركية» وفيديو تعريفى بإنجازات الوزارة فى العمل على زيادة المشاركة المجتمعية فى إطار الحرص على أن تعكس الموازنة تفاعل المواطنين فى تحديد الأولويات، وأن تأتى الموازنة مستجيبة لذلك، إضافة إلى رفع الوعى بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكاً أصيلاً فى صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلى؛ إضافة إلى عرض تجربة أطفال المدارس مع اللعبة التفاعلية «صيد الكنوز»، التى تم تصميمها باحترافية شديدة لتحاكى أساليب إعداد الموازنة بطريقة مبسطة يسهل على الطلاب إدراكها.