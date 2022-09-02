إزالة 4 حالات تعد وغلق 15 ورشة لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و المهندس محمد صالح مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية شارك في الحملة العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3 قيراط و 4 سهم .

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها و البالغ عددهم أربعة حالات نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد و كانت تعديات عبارة عن سملات و قواعد و شدات خشبية على مساحة 3 قيراط و 4 سهم بقرى العامرية ( ثلاثة حالات ) و البنوان (حالة واحدة )

وأشار إلى أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و جاءت الحملة بمشاركة عبد الرحمن رحيم رئيس وحدة البنوان و إبراهيم حرحيرة رئيس وحدة العامرية.

وفى سياق آخر، أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الكافيهات والورش.

وتابع أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام تم غلق 15 ورشة وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء 7 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.