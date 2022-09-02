أطباء القاهرة: "101 عزل" نقلت واقع الأطباء فى تسلسل درامى بفاصل كوميدى

كتبت آية دعبس

شهدت الدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة مساء أمس الخميس أخر ليالي العرض المسرحي " 101 عزل " بالمسرح العائم بالمنيل، والذي يقدمه فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة.

وقامت د. شيرين غالب في نهاية العرض المسرحي بتكريم أبطال الفرقة وكاتب المسرحية وأهدت إليهم درع نقابة أطباء القاهرة وشهادة التقدير.

وعن العرض المسرحي" 101 عزل " قالت الدكتورة شيرين غالب أنه نقل واقع الأطباء والفريق الطبي في العمل المهني الذي يتضمن صعوبات كثيرة وعرض تضحيات وبطولات حقيقية للأطباء والتمريض خاصة أثناء جائحة كورونا، كما أن المسرحية قدمت أيضاً في حيادية تامة نماذج سلبية ظهرت في المجتمع أثناء الجائحة، وأشارت نقيبة أطباء القاهرة أن هذه الأحداث قدمها الفريق الفني في تسلسل درامي شهد فواصل من الكوميديا التي خففت من طبيعة العمل.

ودعت الحكومة والمجتمع المدني للإهتمام بهولاء الفنانين المبدعين الذين يقدمون أعمال هادفة على مسرح الدولة، كما دعت مجتمع الأقاليم لمتابعة عروض الفرقة التي ستبدء تجوالها في محافظات مصر المختلفة لتقديم هذا العرض المسرحي الرائع.