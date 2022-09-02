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أسعار الذهب اليوم ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1107

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:08 م
أسعار الذهب اليوم ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1107 محل ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بحوالي 7 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1107 جنيهًا بدون إضافة مصنعية، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التي تحدث في سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

 أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1107 جنيهات
 
عيار 18 يسجل 949 جنيها
 
عيار 24 يسجل 1265 جنيها
 
الجنيه الذهب  8856 جنيها
 
 
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخرى بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب.
 
وقالت الشعبة في بيان، أمس، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.
 
ويختم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع غداً، على انتظار بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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الذهب

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