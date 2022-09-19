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5 خطوات لاستخراج القيد العائلي المميكن.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:44 ص
5 خطوات لاستخراج القيد العائلي المميكن.. اعرف التفاصيل الأحوال المدنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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يستخرج عددا من الطلاب خاصة المتقدمين للكليات العسكرية خلال هذه الأيام القيد العائلي المميكن، حيث يقدم اليوم السابع 5 خطوات لاستخراج القيد العائلي الإلكتروني:
 
1-أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.
 
2-يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما.
 
 
3-يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 
 
4-كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.
 
 
5-أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.
 
 

قيد

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