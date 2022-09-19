5 خطوات لاستخراج القيد العائلي المميكن.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

يستخرج عددا من الطلاب خاصة المتقدمين للكليات العسكرية خلال هذه الأيام القيد العائلي المميكن، حيث يقدم اليوم السابع 5 خطوات لاستخراج القيد العائلي الإلكتروني:

1-أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

2-يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما.

3-يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

4-كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

5-أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.