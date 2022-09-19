4 علاجات منزلية لإزالة الجلد الداكن حول فمك.. البطاطس والبصل الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

تنتج الطبقات العميقة من البشرة الميلانين ، الصبغة التي تعطي الجلد لونه في حين أن الميلانين ضروري لحماية البشرة من أشعة الشمس والمواد الكيميائية الضارة ، فإن الكميات الزائدة منه يمكن أن تؤدي إلى تصبغ وبقع سوداء حول الفم، يحدث ذلك لكثير من الناس ، ويحاول معظمنا تغطيته بالمكياج ومع ذلك ، دعنا نرى بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على استئصال المشكلة نفسها، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أسباب البشرة الداكنة حول الفم



الجلد حول الفم رقيق وبالتالي أكثر عرضة للتلف، هذه البقع الداكنة ناتجة عن كميات عالية من الميلانين، يمكن أن تحدث كميات كبيرة من الميلانين حول الفم لأسباب عديدة مثل التعرض للشمس ، والكلف الناجم عن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل ، وفرط التصبغ التالي للالتهابات ، والمناخ من حولك.

إليك 4 علاجات منزلية لعلاج البشرة الداكنة حول الفم:



1. الليمون



يزيد الليمون الكولاجين وله خصائص تبييض طبيعية، ممزوج بالعسل أو اللبن الرائب يزيد من خصائصه المضادة للأكسدة ويساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، اخلطي بعض عصير الليمون الطازج مع العسل أو اللبن الرائب وضعي معجونًا كثيفًا على المناطق الداكنة، دعها تجف وتغسل بالماء العادي.

2. عصير البصل



البصل هو أحد مضادات الأكسدة الممتازة ويساعد على تفتيح البشرة، كما أنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجلد صحية ويقلل من علامات الشيخوخة، فقط خذ بعض عصير البصل الطازج واخلطه مع القليل من الماء، ضعه على المناطق المصابة واتركه يجف، يغسل بالماء العادي.

3. البطاطس



غنية بالفيتامينات والمعادن ، البطاطس المتواضعة هي عنصر ممتاز لتفتيح البشرة يساعد على تقليل ظهور الندبات والعيوب والبقع الداكنة والتصبغ، ببساطة ابشر بعض البطاطس أو خذ شرائح البطاطس وقم بتدليكها على المناطق المصابة، اغسل بعد 20 دقيقة.

4. مسحوق البازلاء الخضراء



خذ بعض البازلاء الخضراء المجففة وطحنها في مسحوق ناعم، امزج مع الحليب لعمل معجون ناعم يوضع على المناطق البقع ويغسل بعد 15-20 دقيقة، تقلل البازلاء الخضراء من الميلانين وبالتالي تفتيح البقع، استخدم هذه العلاجات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.