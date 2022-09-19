1087 مواطنا يتلقون الخدمة الطبية بمبادرة "أنت الحياة" في بحر البقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم الكشف على 1087 مواطنا من أبناء قرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، و تم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

كذلك تم تطعيم 107 مواطنين بلقاح كورونا، وعقد جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بأعراض الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها وأهمية التطعيم بلقاح كورونا والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية وغيرها.



وذكر فوزي: أن القوافل الطبية مستمرة في تقديم الخدمات الصحية لأبناء القرية حتي يوم 22 سبتمبر الحالي، وتضم القوافل الطبية العديد من التخصصات كالباطنة والنساء والتوليد والأطفال والجلدية والعظام والرمد.



ولليوم الثالث على التوالى، تواصل فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة"، والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 17 سبتمبر الجارى، وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى، ويشرف عليها سعيد عباس، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة،بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة ، والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية وبمشاركة كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية، حيث تم مواصلة تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لاكساب أبناء القرية المهارات المختلفة في الحرف اليدوية، وندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر والحمل المتكرر، كما تتضمن المبادرة عقد ملتقى توظيفي ،تشارك فيه 9شركات، لتوفير 500 فرصة عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة،كما تضمنت المبادرة عروض ترفيهية للاطفال وورش عمل للسيدات تشمل ورش للرسم علي الخشب ،و القماش ، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الصابون.



وقال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، إن قرية شهداء بحر البقر هي إحدى قرى مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة،وتضم ٣٧ تابع وجاري تطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به،حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمعات خدمية زراعية وبيطرية والمركز التكنولوجي، و إنشاء 5 محطات رفع وطرد وشبكة انحدار للصرف الصحى،ومد شبكات مياه جديدة بطول ٨ كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية،والانتهاء من إنشاء 3 كبارى،ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.



