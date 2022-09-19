اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:22 م
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وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:00 م
وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين جانب من الافتتاح
دمياط معتز الشربيني

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افتتح اليوم، عبد العليم جمعة، وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين المقام بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، بحضور الدكتور عبد المنعم ربيع موجه عام التربية الفنية، والهام المرجاوي، موجه أول إدارة دمياط، وموجهي التربية الفنية.

ومن جانبه أوضح موجه عام التربية الفنية، أن المعرض ضم عدد من اللوحات الفنية من عمل الطلاب، تعددت بها الأفكار والألوان تنطق في مجملها بأسمى مفردات الإبداع، كما ضم المعرض أعمالا مميزة للطلاب تنوعت بين موضوعات التعبير الفني وتصميم فني و أشغال نحت ومعادن وأشغال فنية بيئية.
 
وأعرب جمعة، عن امتنانه للجهود المبذولة، وخروج المعرض وتنسيقة بطريقة متميزة، مثمنا دور التربية الفنية في تهذيب السلوك ورفع الذوق العام للطلاب فهي ليست مادة رسم إنما هي تربية أولا ثم فن وإبداع.




 


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