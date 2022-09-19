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وفاة طالب بأزمة قلبية قبل تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة جامعة طنطا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:58 ص
وفاة طالب بأزمة قلبية قبل تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة جامعة طنطا الطالب أحمد الدسوقي
الغربية - مصطفى عادل

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توفي الطالب أحمد الدسوقي 19 عامًا ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب قبل أيام من بدء العام الجامعي الجديد وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة جامعة طنطا.
 
كان الطالب قد تعرض لازمة قلبية مفاجئة نقل على اثرها للمستشفي الجامعي وتوفي فور وصوله للمستشفي بعد توقف عضلة القلب.
 
وخيم الحزن على عائلة الطالب بعد وفاته بشكل مفاجئ، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير.
 
يذكر  الطالب قد حصل على مجموع كبير بالثانوية العامة وتم قبوله للالتحاق بكلية الهندسة جامعة طنطا وتوفي بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة قبل ان يحقق حلمه بالدراسة بكلية الهندسة.
 
 
الطالب أحمد الدسوقي
الطالب أحمد الدسوقي
 
 

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