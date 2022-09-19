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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:44 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المباحثات المصريه الهنديه
كتب عبد الوهاب الجندى

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جايشانكار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق الجهود لدعم أجندة التنمية الدولية وقضايا المناخ خلال الرئاسة الهندية القادمة لمجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال تغريدة للمتحدث باسم الخارجية على موقع تويتر، المستشار أحمد حافظ، الذى أكد أن بين مصر والهند شراكة ممتدة عبر التاريخ.

كما بحث وزير الخارجية سامح شكري، عددا من القضايا مع المبعوث الأمريكي لليمن " تيم ليندركنج" علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

المباحثات المصرية الهندية
المباحثات المصرية الهندية

 

 

 


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