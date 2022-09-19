وزير التعليم العالى: إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية فى مصر الأربعاء المقبل

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن زيارة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مصر تمتد على مدار 3 أيام، وتم بحث اليوم عدد من الملفات المتعلقة بالملكية الفكرية، نظرا لوجود ممثلين من الجامعات المصرية، وممثلى المراكز البحثية، وممثلة الثقافة والتجارة والتموين.

وأضاف وزير التعليم العالى فى تصريحات صحفية له، على هامش لقاء ممثلى الجامعات المصرية والمراكز البحثية، أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يوم الأربعاء القادم، تحت رعاية الرئيس السيسى، وبحضور رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة وهذه الاستراتيجية التى سيتم بمقتضاها تفعيل التنمية التى نتطلع إليها لتحويل جميع الإبتكارات والعلماء وربطهم مع الصناعة ودعم وانشاء شركات صغيرة ومتوسطة ومفهوم ريادة الأعمال فى هذه المبادرة.