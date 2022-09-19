اليوم السابع
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وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة قنا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:45 ص
وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة قنا وزير الاتصالات
قنا : هبة السيد

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يفتتح، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة قنا، تتضمن مشروعات حياة كريمة ومكاتب بريد ومراكز اتصال.
 
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
 
 

 


حياة كريمة

بريد قنا

مشروعات قنا

وزير الاتصالات



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