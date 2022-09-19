وزير الاتصالات ومحافظ قنا يفتتحان 3 مكاتب بريد مطورة

قنا - صابر سعيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عدد ثلاث مكاتب للبريد بالمحافظة وهى "مكتب بريد أبو الجود بمركز قوص، مكتب بريد قرية الأشراف بمركز قنا، مكتب بريد مدينة قنا الجديدة"، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصرى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وكل من النائب محمد طايع، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، والنائبة سحر صدقي، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الاحمر، عضو مجلس الشيوخ.

واستهل وزير الإتصالات، زيارته لمحافظة قنا بإفتتاح مكتب بريد أبو الجود بمركز قوص، المقام على مساحة 80 م، ويضم ماكينة ATM ويخدم حوالى 8 آلاف مواطن.

وتابع وزير الاتصالات ومحافظ قنا سير العمل بمكتب البريد، وقاما بالاستفسار من المواطنين والعاملين عن مدى التحسن فى مستوى الخدمات المقدمه بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.

وافتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ قنا مكتب بريد قرية الأشراف التابعة لمركز قنا ، والذى تم تطويره مؤخرا، حيث يقع المكتب على مساحة 100 م، وتم تزويده بماكينة ATM للتيسير على حاملى بطاقات البريد المصرى فى صرف مستحقاتهم ، ويخدم مكتب البريد حوالى 40 ألف مواطن من أهالى قرية الأشراف، كما تم إفتتاح مكتب بريد مدينة قنا الجديدة المقام على مساحة 216 م ويخدم حاليا حوالى 7 الآف مواطن من سكان المدينة ، وتؤدى جميع هذه المكاتب خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي ، كما أن هذه المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعمال التطوير التى شهدتها مكاتب البريد ، تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية للبريد ، لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنّ مراكز الخدمات البريدية المتكاملة هي واجهة المواطن، للحصول على كافة الخدمات الحكومية في سهولة ويسر ، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي

وأشار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إلى أن المحافظة تضم 188 مكتب بريد بمختلف القرى والمراكز، بالإضافة إلى 3 سيارات متنقلة لتقديم الخدمات البريدية، تم تطوير عدد 164 مكتب بريد منها، ومن بينهم 68 مكتب تم تطويرهم من خلال مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم تزويد مكاتب البريد المطورة بعدد 105 ماكينة ATM منها 75 ماكينة تقدم خدمات الايداع والسحب ، وجارى دعم المكاتب الأخرى بعدد 49 ماكينة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى اطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة الخدمات، وخلق مجتمع رقمي.

وأشاد الداودى، بالجهود التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها، ودعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة، وحرصها على تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب، بما يساعد المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة دون عناء ، ويؤكد قدرة الدولة على تقديم العديد من الخدمات المميكنه وتطبيق النظم الإلكترونية في مختلف المجالات.

وقال الدكتور شريف فاروق، أنه تم الانتهاء من تطوير 3386 مكتب بريد على مستوى الجمهورية من إجمالى 4000 مكتب كما تم استحداث 200 مكتب بريد جديد ، مضيفا أن البريد المصرى يساهم بقوة فى مبادرة حياة كريمة والتى تشمل 52 مركزا فى 20 محافظة يتم خدمتهم من خلال 853 مكتب بريد إلى جانب 333 مجمع خدمى منتشرة بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 676 مكتب بريد حتى الآن بنسبة إنجاز تصل إلى 80% ، موضحًا أنه سيتم الإنتهاء بنهاية العام الحالى من تطوير جميع المكاتب التى تقع فى نطاق المبادرة، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح مكاتب البريد وجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم اليوم بزيارة لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. حيث من المقرر أن يزور الدكتور عمرو طلعت مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى، كما سيشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى بالمحافظة وبناء قدرات شباب قنا ، ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد عدد من المدارس التى تم تجهيزها تكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والذهنية. وكذلك تفقد سير العمل فى أحد مراكز خدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات.