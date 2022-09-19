وزير الاتصالات: استقبال 21934 طلب إنترنت منذ بداية العام بقنا ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته لمحافظة قنا، اليوم الاثنين، إنه تم استقبال 21934 طلب انترنت بمحافظة قنا، من بداية العام الجارى منهم 6213 طلب ضمن مشروع حياة كريمة بنسبة 28٪ ، حيث تم الانتهاء من 17156 طلب بنسبة 78٪ ، ومتبقى 22٪ باجمالى 2000 طلب، سيتم الانتهاء منهم فى شهر أكتوبر القادم وبنهاية عام 2923 سيتم الانتهاء من جميع طلبات الانترنت المقدم للحصول على الخدمة.

واستمع وزير الاتصالات، إلى شرح من المسؤولين بشركة الاتصالات بالمشروعات الخاصة بالبنية التحتية للكابلات في حياة كريمة، الذين أوضحوا الانتهاء من 9 قرى من إجمالى 82 قرية والتى سيتم الانتهاء منهم خلال أسبوع وفقا للخطة الزمنية المحددة، كما أشار المسؤولين إلى أنه تم الانتهاء من 35 ٪ من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة الخاصة بالكابلات ويتم العمل مباشرة عقب انتهاء أعمال الغاز الطبيعى.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، قال خلال زيارته لمحافظة قنا، اليوم الاثنين، إن خطة الوزارة حاليا ، تعمل على إدخال خدمات الإنترنت إلى كافة المناطق السكنية الجديدة عبر خطوط الفايبر والاستغناء عن الكابلات النحاسية التي كان يتم العمل بها في الماضى لضمان تحسين مستوى الخدمة ورفع الجودة.



