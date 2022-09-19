هل الإفراط في تناول الأطعمة الصحية مهم؟.. تقرير يوضح

فاطمة ياسر

نشرت صحيفة "إزفيستيا"، تقرير يوضح حقيقة وصحة وشروط تناول الأطعمة الصحية ، وهل الإفراط في تناولها يعد خطرا علي الصحة أم لا.

وحول ذلك حذر أخصائي الغدد الصماء الدكتور فلاديمير إيفانوف، من الإفراط بتناول الأطعمة الصحية لفترة طويلة، وأكد أن هذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص لبعض المشاكل الصحية.

وأشار إيفانوف، أن الغذاء الصحي له العديد من الفوائد المهمة والصحية للشخص ولكن اتباعها بشكل دائم قد يعرض الشخص للإصابة بمشكلات القلب، والأوعية الدموية، ومشاكل بأعصاب الجسم، والسبب يرجع إلي أن الإفراط واعتياد الجسم علي تناول طعام منخفض السعرات الحرارية، يزيد من تعرض الجسم لمشكلات مبكرة في القلب والأوعية الدموية.

ونصح أخصائي الغدد الصماء، بضرورة الإعتدال في تناولك للطعام، لأنه من الأمور المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العامة وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات، لأنك تتناول جميع الأطعمة وأيضا جميع السعرات الحرارية، لا يعتمد الجسم علي الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية فقط.

ولذا من المهمة تناول طعام متوازن ومعتدل يعد من الحيل الصحية، والغنية بالعناصر الغذائية.