اليوم السابع
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ميناء برى فى شينجيانغ يتعامل مع أكثر من 3 آلاف قطار شحن بين الصين وأوروبا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:51 م
ميناء برى فى شينجيانغ يتعامل مع أكثر من 3 آلاف قطار شحن بين الصين وأوروبا ميناء صيني
كتب خالد إبراهيم

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تجاوز عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا عبر ميناء آلاشانكو البرى فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربى الصين، 3 آلاف قطار حتى الآن خلال العام الجارى، حيث بلغ حجم الشحن أكثر من 2.5 مليون طن، حسبما ذكرت سلطات السكك الحديدية المحلية.

ميناء صيني
ميناء صيني

ومنذ تفشى وباء كوفيد - 19، أصبحت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا مفضلة بشكل متزايد من قبل شركات صينية وأجنبية، نظرا لمزاياها المتمثلة فى سعة النقل الكبيرة وإمكانية الوصول الى كثير من الدول والمناطق، والاستقرار فى التشغيل، وفقا لموقع شبكة الصين.

وذكرت السلطات أن سلع التصدير الرئيسية المنقولة هى قطع غيار السيارات، والمعدات الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، والضروريات اليومية، فيما تشتمل البضائع المستوردة على المواد الخام الكيميائية وقطع غيار الآلات والمعدات الصناعية.

ويوجد حاليا 28 خطا حديديا لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا تمر عبر ميناء آلاشانكو البري، حيث يتم نقل أكثر من 200 نوع من السلع من خلالها.


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الصين

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