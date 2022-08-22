تسجيل 10 آلاف رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال 2022

كتب خالد إبراهيم

بلغ عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا عام 2022، 10 آلاف رحلة حتى أمس الأحد، أى قبل 10 أيام مقارنة بموعد تحقيق هذا الرقم العام الماضى، وفقا لبيانات من شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية.

ونقلت القطارات 972000 وحدة شحن بضائع تكافئ 20 قدما هذا العام، بزيادة 5 % عن العام الماضى، بحسب الشركة، بحسب شينخوا.

وفى ظل وجود 82 خطا، تصل القطارات حاليا إلى 200 مدينة فى 24 دولة أوروبية، وتشكل شبكة نقل تغطى أوروبا بأكملها، وتنقل أكثر من 50 ألف نوع من السلع ضمن 53 فئة، مثل السيارات وقطع الغيار والملابس والإكسسوارات والحبوب والأخشاب.

وبذلت الصين جهودا قوية لزيادة قدرة النقل للقطارات من خلال تحديث قنوات النقل المحلية وتنسيق تحسينات البنية التحتية مع السكك الحديدية فى الخارج.

وفى عام 2022، ارتفع متوسط حجم الشحن اليومى على الخط الشرقى لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 41.3 %مقارنة بعام 2020، وارتفع متوسط حجم الشحن على الخطين الغربى والأوسط بنسبة 20.7 % و15.2 % على التوالى.