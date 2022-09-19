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موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن بشأن مصير السجينين الأمريكيين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:22 م
موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن بشأن مصير السجينين الأمريكيين زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مصير السجينين الأمريكيين، بريتني غرينر، وبول ويلان، المدانين في روسيا الاتحادية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،  أنه بدلا من التواصل عبر القنوات الدبلوماسية، تنشغل السفارة الأمريكية بشبكات التواصل الاجتماعي.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: لقد ذكرنا عدة مرات أننا مستعدون لإجراء مفاوضات لتقرير مصير المواطنين الأمريكيين المدانين في روسيا، والمواطنين الروسيين المدانين في الولايات المتحدة. إذا كان لدى مسؤولي السفارة الأمريكية في موسكو دقيقة واحدة من وقت الفراغ، فسوف يخبرون الرئيس الأمريكي جو بايدن عنهما، وهو بدوره سيخبر أقارب ويلان وجرينر.

 


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